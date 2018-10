Vingt-deux supporters du club de foot de l'Antwerp comparaissent dès lundi devant le tribunal correctionnel d'Anvers pour l'agression commise contre des bus de fans du Beerschot-Wilrijk à l'été 2017.

Le 13 août 2017, les bus rentraient d'un match en déplacement à Lierre lorsque des supporters de l'Antwerp, massés Place communale à Mortsel, leur ont jeté des pierres. Une bagarre s'est ensuite déclenchée avec certains occupants des cars.

La police a pu identifier les fauteurs de trouble grâce aux images caméra. Les premières arrestations ont été opérées en octobre. Les principaux suspects ont passé deux mois en préventive et ont été libérés sous strictes conditions fin 2017. Ils se sont vus infliger une interdiction de fréquenter le stade et les débits de boissons et ne peuvent sortir de chez eux dans un laps de temps courant entre trois heures avant un match et trois heures après.

Vingt-deux suspects devront répondre de constitution de bande, destructions, coups et blessures. Quatre d'entre-eux sont considérés comme les meneurs. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé le caillassage des bus après qu'une dispute a opposé l'un d'eux à des supporters du Beerschot dans un café. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison.