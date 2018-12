Une battue a été organisée ce dimanche à Neder-Over-Heembeek, en région bruxelloise, pour retrouver Fabrice Bomal. L’homme, âgé de 34 ans, a disparu le 8 décembre vers 3 h du matin. L’opération était organisée par sa compagne. Il n’a pas encore pu être retrouvé. La police a participé à la battue afin d’aider les participants. Ce type d’initiative de la part de civils est assez rare en Belgique. "Même si l’initiative ne vient pas de la police, le gestionnaire de dossier était présent pour encadrer au cas où. On a aidé à l’organisation avec la mise en place des secteurs et des cartes. On avait réparti les équipes sur les différents secteurs", indique David Rimaux commissaire à la cellule des personnes disparues de la police fédérale.

Seulement 3 à 4 fois par an, des particuliers se mobilisent pour réaliser ce type d’opération. Un exercice complexe pour la police car l’organisation est un maître-mot pour la réussite d’une battue. "La plupart du temps, c’est nous qui mettons une battue en place en fonction de l’enquête. Mais dans un cas comme celui-là, on ne peut pas dire non à la famille ou leur demander d’encore attendre. On ne peut pas laisser les gens livrés à eux-mêmes. Il faut un minimum d’encadrement et d’explications. Si ça doit se faire, il faut que cela se passe dans les meilleures conditions. Il faut déterminer la zone à l’avance et répartir les équipes. Il faut savoir exactement combien de personnes vont être dans chaque groupe. Il faut aussi que chaque groupe sache la zone qu’il doit couvrir."

Ce type de battues à l’initiative de particuliers peut poser plusieurs problèmes à la police sinon l’opération aurait lieu plus souvent; comme l’indique David Rimaux. Un des soucis peut être la participation totale ou non à l’initiative. "La police n’a aucun pouvoir concernant la volonté des gens de continuer ou non une battue quand elle est faite par des civils. Par exemple, si au bout d’une heure, il se met à pleuvoir, rien ne dit que les gens vont continuer. On ne peut pas les obliger. C’est le contraire d’une battue policière où on sait que l’on ira au bout de la mission", raconte le commissaire de la cellule des personnes disparues de la police fédérale.

Une autre problématique est celle d’une découverte, notamment quand les personnes réalisent la battue comme une marche, avec pourquoi pas la présence d’enfants. "On se doute bien que si on trouve quelque chose, cela ne sera pas beau à voir. On peut imaginer que si les gens viennent en famille, cela n’est pas forcément la plus belle des choses à montrer. Certains peuvent la prendre comme une balade. On n’a, de nouveau, pas de pouvoir car les gens marchent sur la voie publique", explique David Rimaux.

Les participants peuvent aussi être difficiles à cibler car n’importe qui pourrait potentiellement faire partie d’une battue organisée par des civils. "Une disparition reste toujours un mystère et si celle-ci est criminelle, l’auteur pourrait faire partie de la battue. On doit expliquer aux gens dans quel contexte ils cherchent. La police n’a pas envie de raconter à l’auteur d’un fait ce qu’il se passe", raconte le commissaire.

La médiatisation d’une battue peut aussi tenter des personnes d’arnaquer les familles et les proches qui sont dans l’inquiétude. Elle peut aussi se révéler positive avec des éléments qui permettent de faire avancer l’enquête, comme l’explique David Rimaux : "Ce sont des gens qui vont sans doute être contactés par des médiums et ce genre d’escrocs qui vont essayer de leur soutirer de l’argent en échange de soi-disant indices. On l’a déjà constaté surtout dans les disparitions qui sont un peu médiatisées. Cela dit, cela peut être utile car le fait d’en parler peut aussi amener des gens à témoigner avec des éléments nouveaux qui peuvent nous aider. Cela peut aussi permettre aux familles de se sentir utile dans les recherches. Il n’y a pas si longtemps que cela, une battue de ce type a permis de retrouver la personne."

La police organise, quant à elle, des battues professionnelles, 3 à 4 fois par mois.