Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné jeudi un Ostendais de 29 ans et son père à respectivement cinq et quatre ans de prison ferme pour avoir vendu 72 kilos de speed.

Le ministère public avait pour sa part requis sept et cinq ans d'emprisonnement. Une perquisition au domicile d'E.B. (65 ans) avait mené à la découverte de 1,8 kilos de speed le 20 décembre 2017. L'enquête avait établi que son fils M. gérait l'aspect financier du trafic. Durant près d'un an et demi, les prévenus ont ainsi écoulé environ un kilo de speed par semaine.

La défense demandait que ses clients bénéficient d'une légère peine car les quantités de drogues vendues par les deux hommes étaient bien moins importantes, selon Me Mathieu Langerock. Chacun s'était en outre vu confisquer 144.000 euros, une somme excessive d'après le conseil. "Michael a maintenant compris qu'il devait se concentrer sur son travail et sa famille", a plaidé Me Langerock.