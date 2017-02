Réagissant à l’initiative annoncée mardi par l’association Bago, le ministre de la Justice Koen Geens a indiqué hier qu’il préparait un arrêté royal pour encadrer la publicité dans le secteur des jeux de hasard. En fait : l’arrêté royal prévu pour 2016 a pris du retard. Peut-être parce que pas moins de… six ministres sont concernés par la matière des jeux de hasard. Six !

Il y a urgence pourtant : le problème de l’assuétude s’amplifie. Selon les derniers chiffres, le nombre des Belges qui y sont confrontés a atteint les 173.000, dont 43.000 dépendants graves.

L’arrêté royal qui imposera une publicité responsable aux opérateurs de jeux de hasard "sera prochainement discuté".

Promesse, hier, de Koen Geens qui a concédé que le projet de texte "n’a pas encore fait l’objet de discussions avec le secteur" et que "ses effets économiques potentiels n’ont pas encore été examinés scientifiquement".

Le ministre rappelle la complexité de la matière des jeux de hasard qui, selon l’angle abordé, relève des ministres de la Justice, de l’Intérieur, du Budget, des Finances, de la Santé et de l’Economie. Six ministres pour les jeux de hasard !

Faut-il s’étonner que le secteur ait pris les devants ? La Belgian association of gaming Operators qui représente les six opérateurs les plus importants, a présenté mardi une charte éthique pour une publicité responsable des jeux de hasard en Belgique.

Alors que le business cartonne, l’objectif est de protéger les joueurs contre le risque d’assuétude et la ludopathie - 43.000 joueurs esclaves : c’est un signal d’alarme ! - et de canaliser les joueurs vers les sites légaux - on estime que 100.000 Belges jouent chaque année sur des sites illégaux en ligne.

Donc, on n’attend plus l’arrêté royal. À partir du 1er mars, toutes les nouvelles activités publicitaires devront être accompagnées du message "Jouez responsable"; les opérateurs s’interdisent de faire miroiter des gains qui ne seraient pas conformes à la réalité, etc.

Une vignette reprendra le message de prévention, l’âge limite (18 + ou 21 +) ainsi que le logo du site playsafe.be.