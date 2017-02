En onze mois en 2016 (de janvier au 30 novembre), pas moins de 801 Molenbeekois ont été radiés du registre de la population. C’est 116 personnes de plus qu’en 2015. Des exclusions de la commune bruxelloises la plus connue au monde depuis les attentats de Paris, qui s’expliquent notamment en raison de la mise en place, par le ministre Jan Jambon, du plan Canal. Ce plan visant à lutter contre le radicalisme via toute une série d’actions, notamment policières.

"Le recensement de la population est plus rigoureux. La police transmet des noms au service population, ce qui explique aussi ce nombre de personnes radiées. Les contrôles de domiciliation sont également plus nombreux. Mais j’insiste, le plan Canal, ce n’est pas uniquement cela", s’exclame Françoise Schepmans, rappelant que le contrôle des asbl sur le territoire de Molenbeek se poursuit, ainsi que la lutte contre la petite criminalité, qui contribue également à lutter contre le radicalisme.

Selon d’autres chiffres, également communiqués par le ministre Jan Jambon, la population molenbeekoise, au 1er janvier 2016, s’élevait à 97.324 personnes. Mais depuis lors, elle tend à se stabiliser, nous indique la bourgmestre Françoise Schepmans. "Après avoir augmenté pendant plusieurs années, la population se stabilise. On avait assisté à un boom des naissances qu’on ne connaît plus actuellement. On le voit aussi à travers les places dans l’enseignement maternel. On ne connaît plus de manque à ce niveau-là. Ce qui n’est pas le cas pour les primaires ou les secondaires", précise Françoise Schepmans, satisfaite de ne plus voir sa commune sous le feu des projecteurs du monde entier.

Consciente que tous les soucis ne sont pas réglés pour autant et que le travail mis en place doit se poursuivre, la bourgmestre profite de ce retour au calme médiatique et espère ne plus devoir vivre des jours comme ceux qui ont suivi les attentats de Paris.