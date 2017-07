Cette incroyable histoire au tribunal de police de Namur, où une automobiliste a dû comparaître pour excès de vitesse.

Banal, dira-t-on, sauf que la dame, âgée de… 79 ans, et qu’on verrait bien au casting du prochain Fast and Furious, était jugée après avoir été flashée en 2016 à la vitesse de 238 km/h. Deux fois grand-mère, cette habitante de La Louvière pilotait une Porsche Boxster GTS de 330 chevaux. À son âge, grand-mère redoutait de se voir retirer les clés de voiture et son permis de conduire. Elle s’en est donc plutôt tirée à bon compte.

Ce soir-là du 18 juin 2016, la police de la route en opération vitesse sur l’autoroute de Wallonie a enregistré son record à hauteur du kilomètre 53 dans le sens Namur-Charleroi : à 23 h 59, un Mesta a flashé un bolide gris métal à deux fois la vitesse maximale.

Une Boxster GTS (à l’époque, la plus puissante de la gamme), conçue selon Porsche pour atteindre 280 km/h (et déjà 100 km/h en 4 secondes 7).

Une insomniaque pilotait le véhicule de société. C’est du moins ce qu’elle a déclaré quand le parquet namurois a chargé la police de La Louvière de l’entendre.

D’abord les policiers ont dû se pincer pour s’assurer qu’ils ne rêvaient pas : la carte d’identité a confirmé sa date de naissance en septembre 1937. Était-ce elle qui conduisait ? Ne couvrait-elle pas quelqu’un pour lui éviter les foudres de la justice ? "J’étais au volant. Je faisais un petit tour et là, roulant sur l’E42, je rentrais à La Louvière."

L’automobiliste au pied lourd souhaitait-elle ajouter des observations ? Mamy a soupiré et expliqué : "Ce soir-là, ne trouvant pas le sommeil et ne sachant dormir, j’ai décidé de sortir et de prendre l’air pour me changer les idées."

C’était la première fois, dit-elle, que ça lui arrivait. " Je ne me suis pas rendu compte que je circulais à cette vitesse. Pas de souci. Je suis d’accord de payer la transaction que le parquet proposera."

Du 238 initial constaté par le radar, la vitesse a été corrigée à 223,72 km/h. Mais le parquet namurois n’a pas opté pour la transaction : il a cité la presque octogénaire devant le tribunal.

Une avocate représentait la dame. Grand-mère risquait jusqu’à 4.000 euros d’amende et cinq ans de déchéance.

"Ma cliente n’a jamais eu de souci avec la justice ni commis d’infraction de roulage auparavant. L’autoroute était dégagée. Elle avait des insomnies. C’est une Porsche, vous savez. Elle ignorait qu’elle roulait si vite", a plaidé l’avocate.

Le juge a finalement condamné Mamy Boxster à 1.200 euros d’amende et trois mois de déchéance, dont 45 jours fermes, l’autre moitié étant assortie du sursis.