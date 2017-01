Il avait fait le droit. Il aurait dû devenir avocat ou magistrat mais il a finalement choisi d’embrasser la carrière de policier au terme de ses études universitaires. “C’était au début pour obtenir un brevet de bilinguisme parce qu’en ce temps-là il fallait d’abord postuler à un emploi de l’État pour pouvoir en présenter un”, mais “j’ai rapidement été pris par la petite bête; dès mon troisième jour, après ma première perquisition, j’étais vendu”, se remémore Guido Van Wymersch, chef de corps de la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles qui vient tout juste de prendre sa retraite ce 31 décembre à l’issue de 36 années de service dont les 8 dernières passées à ce poste d’importance.

Maintenant que vous allez enfin avoir du temps libre, vous comptez (re) lancer votre carrière d’avocat ? ! ?

“Non, non ! Je ne pense pas que je vais me lancer maintenant dans l’avocature; même si c’est vrai que j’en connais quelques-uns que cela pourrait intéresser ! (rires)”

Plus sérieusement : quel a été le moment le plus dur dans votre carrière, quelles affaires vous ont le plus marqué ?

“Le plus dur – c’était du temps où j’étais à la judiciaire – c’était un père qui avait tué ses deux enfants et qui s’était suicidé pour couillonner sa femme; et qui avait placardé tout le living avec des textes pour dire : ‘vas voir dans la chambre à coucher’, etc. Je m’en souviens parce que les deux enfants avaient environ le même âge que les miens, la petite fille avait même exactement le même âge jour pour jour que la mienne. J’ai pris une décision dans cette affaire qui maintenant serait considérée comme une gaffe : vous aviez la maman qui voulait voir ses enfants et moi je ne voulais pas les lui montrer; le juge disait qu’elle avait le droit, mais, moi, je pensais que ce n’était pas une bonne idée; le médecin de famille est finalement allé voir avec moi – on avait tiré dans la tête des enfants – et il était d’accord avec moi; donc, la maman n’a pas pu les voir dans l’état où ils étaient, mais bien par après, ce qui maintenant serait totalement impossible. Dans les autres affaires qui m’ont vraiment touché, vous avez le drame du Heysel où j’étais parmi le groupe qui faisait l’identification des victimes sous les tentes; vous aviez tous ces corps par terre, ce n’était pas vraiment chouette, et je me souviens de ce papa qui ouvre la tente, un papa italien qui dit ça c’est mon fils en italien et, moi, qui ne comprenait pas l’italien, ça, j’avais très bien compris; son fils était là, parmi les défunts. De ce temps-là, l’aide aux victimes, cela n’existait pas, donc, il y avait infirmière de la Croix Rouge qui passait par là et à qui j’ai confié ce monsieur en lui disant : ‘toi, tu t’occupes de ça, moi, je continue’.”

Quelle vision portez-vous sur l’évolution de la criminalité ?

“Il y a un grand changement en ce sens qu’au début de ma carrière : un gangster, qui était sur le point d’être arrêté et qui était armé, une fois qu’il était dans un coin, il se rendait, mais, maintenant, avec ces terroristes, au lieu de se rendre, ils vont attaquer et vouloir se faire tuer. C’est une tout autre mentalité, ce qui fait que pour nos policiers aussi, on doit changer notre façon d’intervenir. Depuis les attentats, tout le monde chez nous est formé à l’aide médicale urgente de type militaire comme dans une zone de combat : mettre des garrots, etc. Nos policiers d’intervention ont aujourd’hui un petit sac contenant des objets qui ne s’y trouvaient pas auparavant; par exemple : une sorte de feuille en plastique que vous savez mettre sur un corps pour préserver les poumons en cas de perforation. C’est donc une tout autre façon de voir les choses, la violence a changé, mais pour le reste, je ne vais pas dire que ces temps-ci sont plus dangereux qu’auparavant. La criminalité de rue, elle est toujours là, les problèmes de stupéfiants sont toujours là, mais il y a ce terrorisme qui s’est rajouté et j’espère qu’un jour on retournera vers une situation plus normale, je n’ai pas l’impression que la société a vraiment changé, il y a toujours eu des problèmes de stups, des problèmes de vols et c’est ça le véritable problème, des meurtres, il y en a toujours eu, la majorité des meurtriers se trouvent à côté de leur victime et se font arrêter. Je parlais du Heysel, les CCC, le Brabant wallon, tout ça faisait également parti d’un certain quotidien, maintenant, c’est la période des terroristes et peut-être que dans dix ans ce sera la période de je ne sais pas quoi.”

À propos de terrorisme, vous pensez que le lockdown – dont Bruxelles a eu du mal à se remettre par la suite – était la bonne décision ?

“C’était à ce moment-là la seule solution. Le lockdown avait une raison d’être, c’était très précis, je sais vous dire qu’il y avait vraiment des éléments concrets pour dire : ‘voilà, il y a quelque chose qui va se passer’; on y croyait vraiment et c’était du concret, et, puis, il faut revenir à la normale. Dire que c’est dangereux, ça, c’est facile, mais dire que ce n’est plus dangereux, ça, c’est plus difficile; on trouve toujours bien un oiseau de mauvaise augure qui dit que c’est dangereux mais celui qui ose dire maintenant qu’il n’y a plus aucun danger, ça, c’est plus difficile. Cela a fait en sorte que le lockdown a duré autant de temps. Peut-être que maintenant on sait dire que cela a duré trop longtemps mais à ce moment-là, c’était ce qu’il fallait faire.”

Comment jugez-vous l’action de notre premier ministre ?

