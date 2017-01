La semaine passée, la pensionnaire âgée de 88 ans d’une maison de repos bruxelloise a dû attendre deux heures, étendue à terre, après une chute en pleine nuit dans sa chambre, qu’un membre du personnel réponde à ses appels à l’aide, la relève et la hisse dans son lit.

La Résidence Simonis compte 141 pensionnaires répartis sur sept étages. La nuit, elles sont trois veilleuses.

De 2h 30 à 4 h du matin, deux voisins de la chambre de Mme De Kersmaeker, dont un se déplaçant en chaise roulante, ont cherché de l’aide à tous les étages et jusque dans les caves, sans trouver du personnel pour relever l’octogénaire.

Le fils de Dora De Mesmaeker a décidé de ne pas en rester là. Me Antoine Chomé dépose plainte contre X pour coups et blessures involontaires et abstention coupable.

Dora De Mesmaeker : "Je me rendais aux toilettes. Il était 2 h 15 du matin. Je suis tombée du lit et en tombant, j’ai heurté un coin du mur. Seule, j’étais totalement incapable de me relever. J’ai appelé à l’aide et tapé du pied sur la porte".

Le chambard a alerté deux pensionnaires de chambres voisines, dont un en chaise roulante. Il était vain de vouloir compter sur l’équipe de nuit : personne, nous ont-ils dit hier, ne répondait aux sonnettes ni décrochait sur le numéro d’appel intérieur.

Dora porte un pacemaker, une prothèse de genou, et son dos est en mauvais état. Pour ses voisins de chambre, il était hors de question de la déplacer sans l’aide de professionnels.

(...)

