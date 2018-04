Le tribunal correctionnel de Bruxelles a estimé lundi matin recevables les poursuites au sujet de la fusillade de la rue du Dries, le 15 mars 2016, contrairement à ce que soutenait Me Sven Mary.

L'avocat de Salah Abdeslam avait plaidé l'irrecevabilité des poursuites pour violation de l'article 12 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le tribunal a commencé la lecture du jugement lundi matin.

Poursuivis pour tentative d’assassinat sur des policiers, commis dans un contexte terroriste, et de port illégal d’armes, Salah Abdeslam et Sofien Ayari risquent vingt ans de prison. Le procureur fédéral avait requis cette peine, assortie d’une peine de sûreté des deux tiers. Salah Abdeslam, seul survivant des attentats de Paris, a déjà fait savoir qu’il ne quitterait pas la prison pour entendre le jugement.

Le 15 mars 2016, lors d’une perquisition dans un logement supposé vide, rue du Dries, à Forest, des policiers avaient été visés par des tirs d’armes automatiques. Trois avaient été blessés, dont un grièvement. Un des trois terroristes, l’Algérien Mohamed Belkaïd avait été tué alors qu’Abdeslam et Ayari prenaient la fuite.

Au premier jour du procès, le 5 février, Abdeslam avait choisi de se taire. "Je n’ai pas peur de vous, je n’ai pas peur de vos alliés, de vos associés, je place ma confiance en Allah et c’est tout", avait-il toutefois scandé.

Me Mary, comme Me Isa Gultaslar, avocat d’Ayari, avaient contesté la qualification terroriste, notamment car il y manque l’élément moral qui est d’intimider une population, de contraindre indûment l’Etat ou de déstabiliser gravement ou détruire les fondements de l’Etat.

Me Mary avait estimé que le tribunal ne pouvait pas non plus retenir la tentative d’assassinat dans le chef de Salah Abdeslam car on n’a retrouvé son ADN sur aucune des deux armes de guerre qui ont tiré.

Sven Mary: "Je verrai avec Salah Abdeslam quel est son souhait, s'il veut faire appel ou non"

"Nous allons analyser le jugement de fond en comble. Il nous paraît assez créatif, surtout pour le problème de procédure", a réagi l'avocat de Salah Abdeslam, Me Sven Mary, lundi vers 11h00, au palais de justice de Bruxelles, après le prononcé d'une peine de 20 ans de prison à l'encontre de son client. "Je verrai avec Salah Abdeslam quel est son souhait, s'il veut faire appel ou non", a-t-il précisé.

L'action en justice de V-Europe est irrecevable

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a estimé irrecevable la demande de constitution de partie civile de V-Europe, une association de victimes des attentats de Bruxelles, contre Salah Abdeslam et Sofien Ayari.

V-Europe avait demandé à se constituer partie civile contre Salah Abdeslam et Sofien Ayari dans le procès de la fusillade rue du Dries. Elle estimait que c'est précisément le fait que Salah Abdeslam et Sofien Ayari aient été débusqués puis arrêtés qui a précipité les attentats de Bruxelles.