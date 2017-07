Salah Abdeslam, qui est détenu depuis quinze mois en France dans le cadre de l’enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts en région parisienne, est convoqué aujourd’hui par la justice belge, au palais de justice de la place Poelaert à Bruxelles.

Selon nos informations, c’est ce matin que se déroule devant la chambre du conseil de la capitale, le règlement de la procédure du dossier de la fusillade du 15 mars 2016 à la rue du Dries à Forest lors de laquelle deux personnes, dont Salah Abdeslam, activement recherchées depuis les attentats de novembre avaient réussi à prendre la fuite par les toits, et quatre policiers furent blessés.

La juge bruxelloise chargée de la fusillade de Forest a terminé son instruction. Le parquet fédéral demande le renvoi de Salah Abdeslam et Sofiane Ayari pour tentatives d’assassinat. La procédure pénale prévoit la présence des deux hommes et donc leur comparution, mais Salah Abdeslam, détenu en isolement strict à Fleury-Mérogis, n’a pas manifesté le souhait de faire le déplacement, indiquait hier une source judiciaire. "Salah Abdeslam a dû recevoir sa convocation mais il n’a pas réagi et n’a donné aucun signe de vie. Cela ne l’intéresse visiblement pas."

Et ses avocats dont Sven Mary ont annoncé en mars dernier qu’ils renonçaient à défendre ce Français d’origine marocaine de 36 ans qui résidait et a grandi à Molenbeek et est suspecté d’avoir appartenu au commando du Stade de France.

Le 15 mars 2016, Salah Abdeslam est l’homme le plus recherché d’Europe. L’opération à la rue du Dries est menée par des policiers belges et français membres de l’équipe commune d’enquête (ECE) qui se focalise sur les attentats du 13 novembre. Comme il s’agit d’une opération non renforcée, les enquêteurs n’ont pas mis de gros moyens et ne s’attendent pas forcément à trouver des personnes dans l’appartement visé. Alors qu’ils pensent trouver un appartement vide, les policiers essuient des tirs à travers la porte dès leur arrivée. Lors de l’intervention, quatre policiers sont blessés, trois lors du premier échange de tirs, le quatrième lors de l’assaut.

L’un des suspects, Mohamed Belkaïd, armé d’une arme de guerre de type Kalachnikov, est tué. Des détonateurs, un riot gun, la Kalach, onze chargeurs, un livre sur le salafisme et un drapeau de Daech furent retrouvés dans l’appartement que louait Khalid El Bakraoui.

Abdeslam et Ayari (ce dernier nie être l’auteur des coups de feu) furent finalement interceptés trois jours plus tard, le 18 mars 2016, rue des Quatre-Vents à Molenbeek.

Quatre jours plus tard encore, le 22 mars, le restant de la cellule, acculé, perpétrait les attentats à Brussels Airport et dans le métro Maelbeek.