Les premiers mots qu’elle a prononcés furent glaçants, emplis de sanglots qui ne l’ont quasiment pas quittée de la journée. Au point que ses amis ont dû la ravitailler en mouchoirs.

Mireille De Lauw a décrit sa vie et les faits qui l’ont conduite devant un jury, hier à la cour d’assises de Bruxelles. "Je n’ai pas eu une enfance facile. J’ai toujours vu mon père battre ma mère. Elle ne voulait pas lui donner de l’argent parce qu’il passait dans la boisson. Alors, on se retrouvait sans manger car mon père avait tout bu."

La présidente Karin Gérard, pas décontenancée, poursuit le fil de son interrogatoire et évoque les abus sexuels que Mireille De Lauw aurait subis. "Il a abusé de moi de mes 6 ans jusqu’à mes 12 ans. Je suis désolée mais c’était un soulagement qu’il ne soit plus là", lâche-t-elle, évoquant le suicide par pendaison de son propre père. Elle précise : "C’était d’abord des attouchements puis, en grandissant, des viols."

Toujours plus loin dans la dépiction d’un quotidien à la Zola, elle raconte : "Cinq ou six membres de ma famille du côté de mon père se sont pendus." La malédiction des De Lauw.

Elle a rencontré son mari Agim Recica très jeune. Elle est tombée enceinte de leur aîné, Mentor, avant qu’ils ne se marient. Mais malgré la naissance de quatre enfants, leur relation décline. "Au début, j’étais très amoureuse de lui, mais c’est allé de mal en pis. Je n’étais plus heureuse. À ses yeux, je faisais tout de travers", poursuit l’accusée.

En 2003, le couple se sépare. Avant de se rabibocher. Mireille n’a pas été fidèle durant ces années. Peu avant les faits, elle a fait la rencontre d’un Allemand, "sur Facebook".

Karin Gérard l’interroge : "Envisagiez-vous un avenir avec cet homme ?" La réponse est non.

Et les coups que Mireille De Lauw dit avoir reçus de son mari durant des années ? "Ça se passait dans la chambre à coucher, jamais devant les enfants. Je dormais souvent dans le salon où je me sentais plus en sécurité", dit-elle.

Pourtant, elle n’a jamais porté plainte ou fréquenté une association de femmes battues.

Le nœud de la plainte est l’adolescence de la fille du couple. Devenue Gothique, elle faisait le malheur de son père. "Il disait que sa fille devait être élevée comme une petite Albanaise. Il tapait, il tapait. Mais jamais je n’allais lui donner la petite." Ce serait après un conflit au sujet de cette fille qu’Agim a frappé Mireille jusqu’à s’en casser un doigt. "À son retour de l’hôpital, je n’avais plus le choix", souffle-t-elle.

Alors débute l’assassinat, étendu sur trois jours. "Le Temesta dans la goulash", d’abord. Puis les médicaments dans le café. La corde pour le ligoter sur le lit. "J’étais son objet, il faisait de moi ce qu’il voulait !", se justifie-t-elle. Puis, les coups de matraque, et enfin, le couteau pour l’achever. La fin d’une trajectoire mortifère et d’une déposition profondément déprimante.





Les larmes d’un fils

Lirim, le plus jeune fils du couple, s’est finalement présenté devant la cour d’assises. Après des années d’hésitation, il a pris la décision de se constituer partie civile avec son frère aîné. "Ils ne peuvent accepter, ils ne peuvent pardonner", avait, plus tôt, résumé leur avocat, Me Dimitri de Béco.

Devant la cour, le jeune homme de 22 ans a rappelé que Mireille était "la mère idéale", que ses relations avec Agim étaient moins proches. Qu’il a vu, une seule fois, son père gifler sa mère. Et que celle-ci a expliqué son geste en disant qu’elle avait fait cela "pour les protéger". Mais il a peiné à poursuivre, stoppé par des larmes irrépressibles.

Mireille de Lauw est en aveux complets des faits, comme l’a confirmé hier l’un de ses avocats, Denis Bosquet. Qui précise : "Nous nous sommes toujours offusqués de la lecture de sa personnalité par les deux experts désignés par le juge d’instruction". Ceux-ci ont relevé "une forme de névrose à dimension caractérielle qui emprunte des traits aussi bien à l’hystérie qu’à la perversion".