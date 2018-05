La police fédérale de la route a dressé plus de 50 PV, mercredi, à des automobilistes qui prenaient des photos ou filmaient l'accident à Erpe-Mere alors qu'ils conduisaient.



Beaucoup d'automobilistes ont tenté de prendre une photo ou de filmer l'accident du camion sur l'E40, un acte illégal. La police a noté les plaques d'immatriculation des contrevenants et dressé plus de 50 PV.

Les conducteurs risquent une amende pour usage du GSM au volant.