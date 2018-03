La société Linden Cars de Rotselaar a confirmé que l'un de ses autocars avait été impliqué dans un accident dans la nuit de vendredi à Weibersbrunn (district d'Aschaffenburg) en Bavière.

Un des chauffeurs est décédé, a précisé l'entreprise. Le décès a été confirmé par les Affaires étrangères. Outre la mort du chauffeur, les Affaires étrangères indiquent que cinq personnes ont été blessées grièvement et 14 plus légèrement. Quarante-six personnes se trouvaient à bord de l'autocar. Les Belges se rendaient en Autriche, selon Linden Cars.

L'accident s'est produit peu avant minuit lorsque l'autocar est entré en collision avec un camion. Selon les médias allemands, on déplore 18 blessés.

"Le bus se rendait en Autriche pour le compte d'un voyagiste. On nous a signalé que quatre personnes ont été blessées grièvement dont un des chauffeurs. Un autre chauffeur a perdu la vie. Nous sommes en contact avec le SPF Affaires étrangères et notre attention se porte sur l'accueil des passagers et de leur famille", avait précisé un porte-parole de Linden Cars.

L'autocar transportant 46 passagers, impliqué dans un accident de la route en Bavière, se rendait vers la station de ski de Nassfeld (Carinthie, sud de l'Auriche), indique samedi le voyagiste Sporty Ski sur son site internet. L'organisateur du voyage, basé à Pellenberg (Lubbeek) a précisé que le transport sera assuré pour les personnes qui souhaitent poursuivre le voyage ou rentrer en Belgique.

"Nous adressons nos condoléances à la famille et amis du chauffeur décédé", ajoute Sporty Ski.

Le VAB et la Croix-Rouge portent assistance aux victimes

Le VAB va porter assistance aux personnes blessées dans l'accident d'un bus belge survenu en Allemagne dans la nuit de vendredi à samedi, annonce l'organisation de mobilité. Une équipe de cinq personnes a pris le départ vers 15h00 pour rejoindre le lieu de l'accident en Bavière: deux employés du centre d'urgence du VAB et trois employés de la Croix-Rouge. Les deux employés du VAB seront chargés du suivi logistique. Les blessés sont répartis dans trois hôpitaux. Avec les médecins, une évaluation de la gravité des blessures et du besoin éventuel de rapatriement sera réalisée.

Les employés de la Croix-Rouge seront pour leur part responsables de l'assistance psychologique.

Le bilan de l'accident reste, pour l'heure, inchangé avec une personne décédée, le conducteur du bus, et cinq blessés graves et 17 blessés légers.

L'accident s'est produit peu après minuit sur l'A3 près d'Aschaffenburg. L'autocar, de la société Linden Cars à Rotselaar, a percuté un camion.