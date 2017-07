Vendredi, dans le Nord de la Bavière en Allemagne, un Belge originaire d’Oosterzele - en Flandre orientale - est décédé dans un grave accident de la route. Kris Manssens, 43 ans, est décédé sur place, sa femme Tamara, 42 ans, et leur fils Massimo, 17 ans, ont survécu grâce au fait qu’ils ont été éjectés de leur mobile-home. Tous deux ont été grièvement blessés, mais ils ne sont désormais plus dans un état critique.

L’accident s’est produit aux alentours de 13 h 30 sur l’A3 dans le Nord de la Bavière. Un camionneur, âgé de 61 ans, a percuté une file de voitures en fonçant dans l’arrière du mobile-home. Il roulait vite et n’a pas pu freiner plus fort. Le mobile-home a été écrasé entre le camion et le camping-car d’amis de la famille. Ces derniers sont indemnes.

© D.R.



Pour Kris Manssens - qui tenait le restaurant Het Romeins Hof avec sa compagne à Velzeke - les secours sont arrivés trop tard.

La sœur aînée de Kris, Patricia, 54 ans : "Tamara a été projetée sur des mètres, elle a eu cinq fractures ouvertes, une fracture du bassin et des écorchures. Massimo, qui était assis à côté de son papa, a volé contre la glissière de sécurité et s’est déchiré le foie. La mère et son fils ont été transportés dans deux hôpitaux différents, à 100 kilomètres l’un de l’autre, ils sont encore maintenant maintenus dans le coma artificiellement. Mais, dieu soit loué, ils ne sont plus en danger de mort."

Parce qu’il recevait des nouvelles au compte-gouttes par l’entremise de la famille, leur médecin traitant les a rejoints vendredi en Allemagne. "Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants", déclare la sœur de Kris, Patricia. "Grâce à lui, un donneur de foie est prêt à l’hôpital universitaire de Gand, pour le cas où… "