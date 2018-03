Le 30 juin 2014, le petit Léo, âgé de 14 mois, était amené aux urgences par Wendy C., sa maman.

En constatant son état, les médecins ont froncé les sourcils : une fracture du tibia, une autre au fémur, et une troisième à la clavicule, sans doute plus ancienne.

Le parquet a immédiatement été alerté et une enquête a été ouverte pour maltraitances.

Car selon le médecin légiste, ces blessures résultaient forcément de coups, sans doute par torsion pour la jambe. C’est ainsi que Wendy et Anthony, son compagnon du moment, ont été inculpés et que celui-ci a été incarcéré durant cinq jours.

Kévin, le père de Léo, et sa nouvelle compagne n’ont en revanche jamais été inquiétés. Mais avec quatre ans de recul et quelques expertises, les choses paraissent moins claires.

À l’époque, c’était la guerre entre Wendy et Kevin. Deux mois après la naissance de Léo, ce dernier l’avait quittée pour… sa cousine. "À partir de ce moment, ce fut plainte sur plainte des deux côtés, chacun accusant l’autre de maltraitances sur Léo. Ils ont d’ailleurs photographié le même hématome pour s’accuser mutuellement", a constaté la substitute Dutrifoy à l’audience correctionnelle où seuls Wendy et Anthony étaient poursuivis pour coups sur l’enfant.

L’incertitude sur la datation des fractures n’arrangeait pas les choses. Le légiste a en effet estimé que celles-ci remontaient à quelques heures. Mais l’expertise radiologique les a finalement datées de trois ou quatre semaines. "Le père et la mère ont échangé plusieurs fois l’enfant sans rien signaler. Puis, le 15 juin, il a été vacciné par un médecin de l’ONE qui n’a rien remarqué d’anormal. À cela, il faut ajouter que Wendy C. était demandeuse d’un suivi de l’ONE qui a vu l’enfant seize fois entre janvier et juin. Là encore, elle était décrite comme une mère aimante", a ajouté le parquet.

Le doute subsistant , c’est donc l’acquittement qui a été requis lors de la dernière audience. Et c’est finalement ce que le tribunal a décidé, ce vendredi, en acquittant Wendy et Anthony. On ne saura donc jamais qui a martyrisé cet enfant…