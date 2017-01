Ainsi que la DH a pu le révéler avant-hier (DH 12/1/2017), l’ancien truand de la bande Haemers Basri Bajrami sera jugé à partir de lundi à Ibiza avec trois Belges, dont l’homme d’affaires Grégory Maquet, l’actuel PDG du premier réseau belge d’agences immobilières Century 21.

À la veille du procès, l’homme d’affaires dont des médias ont annoncé l’an passé son intérêt dans le rachat du FC Lens puis de l’Olympique de Marseille, répond à nos questions.

Sa première réaction est une mise au point importante : "Century 21 n’a rien à voir dans les faits qui datent de 2009." Facile à vérifier : Maquet n’est entré chez Century 21 qu’en juillet 2014.

Voici sa version. "Nous sommes plusieurs à avoir été victimes d’une escroquerie de non pas 1,3 mais plus de 5 millions d’euros pour laquelle nous avons déjà à l’époque déposé des plaintes civiles et pénales en Espagne et en Belgique."

Il se fait, poursuit Maquet, que la "justice est extrêmement lente. J.B. a pu ainsi pendant un an et demi organiser son insolvabilité en Espagne".

...