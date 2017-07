Faits divers Dehors des marmites de la justice française, se répand l'odeur d'un scinistre scénario impliquant une mulitple responsabilité dans l'assassinat du petit Gregory, en 1984. Dans ce contexte, Marie-Ange Laroche, la veuve de Bernard Laroche et la soeur de Murielle Bolle (maintenue en détention), a décidé d'écrire à Emmanuel Macron. Elle s'est aussi confiée, hier, pour la première fois à une chaine de télévision, BFM TV.

"J’ai confiance en le président. Je lui explique l’acharnement qu’il y a sur Bernard Laroche, dit-elle. S’il a un pouvoir, il faut que ça s’arrête. Qu’on laisse Bernard se reposer."



"La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon a malheureusement porté atteinte régulièrement et dramatiquement à la mémoire de mon époux et à ma famille. (...) Une seule piste fouillée et ce au mépris de tout le reste du dossier et de tous les principes de notre République."

Depuis 32 ans, Marie-Ange Laroche défend son mari tué par Jean-Marie Villemin.