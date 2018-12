Nos confrères de Paris-Match Belgique ont (contre-)enquêté sur la triste affaire de la petite Mawda. Le policier qui a tiré affirme qu’il ne savait pas qu’il y avait des migrants à bord de la camionnette... mais il est contredit par son équipier.



Le policier qui a fait feu en direction de la camionnette affirme que son tir fut "accidentel", qu’il rata le pneu qu’il visait "pour provoquer une crevaison lente" parce qu’au moment d’appuyer sur la détente, l’utilitaire s’était subitement déporté sur la gauche : "Pour éviter la camionnette, mon collègue donne un coup de volant et à ce moment le coup part." Face au Comité P, son équipier a épousé la thèse du tir accidentel : "Je suis convaincu que le tir est parti sans qu’il le veuille."

Toutefois, ce n’est pas tout à fait le sens des mots qu’il utilisa la nuit du drame, vers 2 h 25, lorsqu’il téléphona à C., un officier de garde du WPR Hainaut, afin de l’informer du coup de feu tiré par son collègue ; Il avait alors affirmé : "Je lui avais dit de ne pas tirer."

De plus, les paroles de l’équipier-conducteur ont fluctué sur la question du coup de volant qui aurait eu une influence sur la trajectoire du tir. Dans une déclaration, il a confirmé cette thèse. Dans une autre, il l’a contredite en ces termes : "Je ne sais pas dire si la camionnette avait déjà commencé sa manœuvre vers la gauche au moment du tir." On notera aussi que pour tirer avec un Smith & Wesson, il faut préalablement "chambrer" la première cartouche qui se trouve dans le chargeur et que cette action d’"armer" le pistolet ne peut en aucun cas être accidentelle : elle nécessite que le tireur mobilise ses deux mains pour actionner les pièces mobiles de l’arme...

