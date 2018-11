Si l’on a beaucoup parlé du boxeur Farid Hakimi ces derniers temps, c’est parce qu’il est le meneur d’une bande suspectée d’avoir commis une série de home-invasions, dont le fameux de Lasnes, pour lequel l’animateur de télévision Stéphane Pauwels a été inculpé.

En janvier, cela fera déjà un an que Farid Hakimi est sous les verrous, et assez loin, puisqu’il est incarcéré à Bruges. Son avocat, Frank Discepoli, demande la surveillance électronique depuis un temps certain.

" Ce mardi, cela faisait la cinquième fois que je faisais appel de la décision de la chambre du conseil ", explique l’avocat. "Il est incarcéré depuis de nombreux mois alors qu’il n’a pas d’antécédent."

Une fois de plus, ce mardi, la chambre des mises en accusation n’a pas entendu les arguments de Frank Discepoli et a confirmé le mandat d’arrêt du boxeur ainsi celui de Pascal Faedda, défendu par Fabrice Guttadauria également. Ce dernier demandait également la surveillance électronique.

Quant à Mounir Benaouane, arrêté en Espagne début novembre, il serait toujours là-bas. Il s’opposerait, selon nos infos, à sa "remise" à la Belgique. Une situation qui ne peut que retarder la date du début du procès…