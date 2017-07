Faits divers Présent avec Sofie Muylle la nuit où elle a été tuée, son ami Wouter appelle aujourd'hui Alexandru C., le suspect roumain de 23 ans, à faire toute la lumière sur la tournure des événements. "", a-t-il déclaré dans une interview accordée à nos confrères du Nieuwsblad

Il y a à peine quelques jours, nous avons appris que les traces ADN retrouvées sur la dépouille de Sofie Muylle correspondaient à celles d'Alexandru C. Cela fait d'ailleurs des mois que les enquêteurs privilégient la thèse d'un viol suivi d'un étouffement, mais ils sont restés silencieux pour le bien de l'enquête.

Décrit comme quelqu'un de "frêle et timide", le suspect s'est muré dans le silence depuis son placement sous mandat d'arrêt pour assassinat. Ses avocats ont récemment fait savoir qu'il s'apprêtait à parler, ce qui effraie Wouter. "J'ai peur de l'histoire qu'il est capable d'inventer. Je lui demande de dire la vérité, comme un homme. Cela me semble difficile de nier désormais."

Toujours profondément marqué par la mort de celle qu'il avait accompagné, le soir du 22 janvier, au Piano Bar de Knokke, Wouter n'y va pas par quatre chemins au moment d'évoquer la possible peine du suspect. "J'espère qu'il recevra la peine la plus sévère. En ce qui me concerne, il peut rester en prison jusqu'à la fin de ses jours."