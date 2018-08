Les victimes de l'affaire Stéphane Pauwels se sont confiées à la DH. "Voilà ce qui s’est passé avec Pauwels. On m’a dit : Tu as de la chance que tu n’étais pas chez toi. Dans quel état t’aurait-on retrouvé ?"

"Ce n’était pas pour voler. Ils en voulaient au rival de Stéphane Pauwels, à l’ex de Vanessa. Il était 19 h 40, trois types encagoulés me tombent dessus, me retirent ma montre et la ceinture, me collent au mur puis m’obligent à me déshabiller, ce que je refuse. Ils ont des Colson pour m’attacher sur une chaise et un cutter et un tournevis pour torturer. Ils crient : ‘ L’argent, l’argent ."

(...)