Deux individus ont perpétré une agression, la nuit de mercredi à jeudi, dans une maison de la région de Tournai, a indiqué jeudi le substitut du procureur du roi de Tournai.

Sous la menace, une mère et son fils ont été contraints de remettre de l'argent aux malfrats. Les faits se sont déroulés entre 05h00 et 06h00 du matin, dans une habitation de la rue des Bouvreuils à Kain, dans l'entité de Tournai. Après être entrés par effraction par une trappe, deux individus encagoulés ont agressé les occupants, une mère et son fils. Sous la menace d'un pied de biche, les deux victimes ont été contraintes de remettre le contenu d'un coffre-fort aux malfrats.

"Il s'agit d'une somme d'argent assez importante", a indiqué Roland Hecq, substitut du procureur du roi de Tournai. "Les victimes n'ont pas reçu de coups. Il n'y a donc pas de blessé. Des traces de sang, qui n'appartiennent pas aux occupants du logement, ont été retrouvées par les hommes du laboratoire scientifique de la PJF de Tournai. Un des agresseurs s'est peut-être coupé en pénétrant dans cette maison."

S'ils sont retrouvés, les individus seront poursuivis par le parquet pour vol avec effraction, avec les circonstances aggravantes que les auteurs étaient armés et que les faits ont été commis à plusieurs et la nuit.