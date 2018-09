Prompt à la réaction lorsqu’il s’agit de sécurité, le Premier échevin bruxellois Alain Courtois a rapidement communiqué hier en apprenant l’agression du policier bruxellois dans le parc Maximilien.

"Cet acte est la goutte qui fait déborder le vase", gronde-t-il.

"J’appelais ce week-end à ce que la Régie des bâtiments trouve un immeuble disponible en dehors d’une zone densément peuplée afin de pouvoir accueillir décemment les illégaux présents sur le territoire. Je plaide depuis des semaines pour que ce parc retrouve son affectation première, à savoir un lieu de délassement et de quiétude pour tous les riverains. Au lieu de ça, le parc Maximilien est devenu bien malgré lui le plus grand hub pour transmigrants du pays, et ce alors qu’il est dénué de toute infrastructure d’accueil."

Las de voir que la situation n’évolue pas, Alain Courtois prône désormais une fermeture physique du parc Maximilien. "Il va falloir qu’on grillage le parc. Et qu’on le ferme la nuit comme c’est le cas pour d’autres parcs bruxellois. Les riverains n’en peuvent plus de la situation."