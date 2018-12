Comme annoncé, la reconstitution de l’assassinat de Sofie Muylle le 22 janvier 2017 sur la plage à Knokke s’est déroulée hier matin sur les lieux en présence de l’auteur présumé, le Roumain de 24 ans Alexandru Caliniuc. Et du père de Sofie, Daniël Muylle qui, plus d’une fois, s’est retrouvé à moins d’un mètre du suspect.



Moments terribles quand le suspect a montré au juge et aux enquêteurs comment il a photographié et filmé avec son GSM l’agonie de la jeune femme sur la plage pendant deux heures au total, comment il a traîné le corps dans le sable, comment il a violé la jeune femme de 27 ans.



Il l’a violée deux fois, selon lui. "Oui, (...)