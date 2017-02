Tout a commencé il y a cinq mois, quand Alexia, une jeune Liégeoise de 10 ans, a renversé malencontreusement un bol de nouilles bouillantes sur ses cuisses.

Cet accident domestique s’est transformé en véritable cauchemar pour toute la famille, qui a assisté impuissante à la dégradation de l’état de la petite fille. "Mon père l’a conduite à l’Hôpital Espérance, rue Saint-Nicolas, où elle a été soignée. Elle allait à l’hopital tous les jours pour faire changer ses bandages. Pendant deux mois, elle a été bien soignée mais un jour, les infirmiers qui s’occupaient d’elle ont changé", se souvient Jessica, sa grande sœur.

Pour la famille, ça ne fait aucun doute, l’état d’Alexia a commencé à se dégrader à partir de ce moment. "On nous a demandé de changer les bandages nous-mêmes alors qu’on aurait pu mettre des bactéries. Il fallait que les médecins fassent des prélèvements mais ils ne les ont pas faits… Il y a une semaine j’ai accompagné mon père à l’hôpital. L’état de ma petite sœur se dégradait à vue d’œil. Ça fait cinq mois qu’elle s’est brûlée, ça ne devrait plus être ouvert !", s’indigne Jessica.

"On a remarqué qu’une odeur nauséabonde se dégageait de sa jambe mais malgré ça, les médecins continuaient à appliquer le même traitement", déplore Christophe, le père de la petite.

La famille décide alors de conduire la petite fille au CHU Sart-Tilmant où les médecins prennent la décision de l’hospitaliser immédiatement. "Les médecins du CHU étaient choqués de voir son état après cinq mois de traitement", raconte le père, qui a décidé de porter plainte contre l’hôpital Espérance. "Pour moi, il y a clairement eu négligence. Je vais tout faire pour que la personne qui était chargée de ma fille ne puisse plus recommencer. J’ai également des griefs quant à l’attitude de l’hôpital vis-à-vis de la douleur. À la fin, ils se couchaient à deux sur la gamine pour ne pas qu’elle bouge pendant qu’on changeait ses bandages".

Contacté par nos soins, le directeur insiste sur l’existence d’une procédure de médiation interne. "L’hôpital dispose d’un système de gestion des plaintes et chaque plainte est analysée et suivie. Nous avons un médiateur et quand ça concerne un médecin, un membre de la direction médicale procède à un audit. Il arrive qu’on reconnaisse que quelque chose n’a pas fonctionné et on fera pour ces parents comme pour les autres. En outre, en Belgique, on a la liberté de choix thérapeutique. Si on n’est pas satisfait des soins reçus, on peut changer de médecin."