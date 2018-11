Un infirmier est soupçonné d'avoir mis fin aux jours de six hommes et femmes âgés en différents lieux en Allemagne.

Le suspect de 36 ans est en détention depuis février dans le cadre de cette enquête, ont fait savoir mardi à Munich la police et le parquet. Le suspect aurait administré aux victimes des doses mortelles d'insuline. Trois personnes sont ainsi décédées en Bavière, une dans le Länder de Schleswig-Holstein, une encore dans celui de Baden-Württemberg et une aussi en Basse-Saxe. Il y aurait eu en outre trois tentatives d'assassinat et trois cas de mutilation corporelle grave. Le suspect est également soupçonné d'avoir volé plusieurs patients.

L'affaire a été découverte lorsque le suspect s'est retrouvé soupçonné d'avoir administré une overdose d'insuline à un patient de 87 ans à Ottobrunn, dans la région de Munich. Ses activités sur de précédents lieux de travail ont alors été passées au crible.