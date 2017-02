Dans le petit monde du djihad belge, la famille Chouhourou est connue comme le loup blanc. Ses membres ont déjà été condamnés dans le dossier du réseau de Khalid Zerkani. Et revoilà plusieurs membres, jugés notamment pour participation à une organisation terroriste. Leur tort ? Avoir voulu repartir en Syrie au début de 2016, alors qu’ils avaient été condamnés pour cela quelques mois plus tôt.

Hier, Maria G . et plusieurs de ses filles ont entamé leur procès. Cette maman de 48 ans, italienne née en France, est arrivée jeune en Belgique, où elle a vite rencontré son futur mari, Mohamed Chouhourou. L’homme, radicalisé de longue date, semble être à l’origine du passage de toute sa famille vers l’islam radical. La famille, dont aucun des neuf membres n’a jamais travaillé, vivait rue Terre-Neuve, dans le bas des Marolles, à Bruxelles. La radicalisation a eu lieu à la fin des années 2000, au moment de la rencontre avec un certain… Jean-Louis Denis, dit le Soumis, devenu star du djihad belge. "Un coup de foudre spirituel", résume Maria G. À la maison, on parle djihad et polygamie.

En 2013, par le biais d’une autre vieille connaissance du djihad belge, le fils de Fatima Aberkan, Soufiane Alilou, la famille Chouhourou part en Syrie. Parmi celle-ci, H., fille cadette, à peine âgée de 16 ans. Avide de grimper les échelons de ce qui n’est pas encore appelé l’État islamique, Mohamed Chouhourou décide de marier sa fille H. de force à un émir local.

Hier, H. a témoigné. Elle ne porte plus le voile. "J’ai tout fait pour empêcher ce mariage", dit-elle. Profitant d’un combat sur place, H. parvient à rejoindre la Turquie, puis la Belgique, enceinte de son émir. C’est une fois revenue à Bruxelles qu’elle s’est radicalisée. "Avec ce que j’ai vu en Syrie, j’ai fini par croire en tout ça", dit-elle, affirmant avoir été radicalisée par les fils de Fatima Aberkan…

Maria G. a été condamnée pour ces faits mais ça ne lui a pas suffi. Elle a repris contact avec son mari Mohamed Chouhourou et deux de ses enfants, Rachid et Fatima, restés en Syrie. Avec sa fille H., elles ont décidé, en janvier 2016, de retourner là-bas. "J’étais paumée, irresponsable. Je voulais les revoir. Je reste une maman même si je n’ai pas été une bonne maman", souffle Maria.

Alors, elles remplissent leurs valises de cadeaux, de burqa, d’ordinateurs remplis de photos d’Abaaoud ou d’atrocités commises par Daech. Elles prennent un billet d’avion… et sont naturellement arrêtées par la police fédérale qui les gardait à l’œil. "Partir en Syrie en 2013 lutter contre Bachar el Assad qui est un fumier, pourquoi pas? Mais en 2016, on ne se fait plus d’idées sur la nature de Daech", ose le président Pierre Hendrickx.

Le procureur fédéral Bernard Michel va requérir ce matin. Maria G., emprisonnée depuis un an, est soupçonnée d’être une dirigeante terroriste et encourt 15 ans de prison.





Les couples se forment au sein de l’islam radical local

Vers 10h, hier, un visage connu pénètre dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Bruxelles. Il s’agit de Mickaël Devredt, condamné par les mêmes juges à cinq ans de prison, lors du procès de Jean-Louis Denis, aujourd’hui en liberté, devenu blogueur, youtubeur et influenceur relativement modéré sur les réseaux sociaux. Les magistrats qui le connaissent bien semblent surpris. Pierre Hendrickx et Cécile Noirhomme discutent à voix basse. Puis, Maria G., la principale prévenue du procès, prend la parole : "Mickaël Devredt est dans la salle", note-t-elle. Amusé, le président Hendrickx répond : "Oui, nous avons vu cela". Maria G. poursuit : "Il a beaucoup changé, il est devenu proche d’une de mes filles, ils se sont fiancés." Sourires épatés dans la salle : les galaxies de l’islam radical bruxellois semblent se rejoindre.