Le mercredi 31 août 2016 vers 10h30, un vol de coffre-fort a été commis chez un fleuriste à Charleroi.

Voici le communiqué de la police :

"Un individu passe devant un fleuriste, il est visiblement ivre et entre dans le commerce. La fleuriste est occupée à servir des clients et l'auteur profite de cette occasion pour se rendre dans les parties privées du commerce. Il se rend dans un bureau, il fouille la pièce et trouve un petit coffre. Il le cache sous ses vêtements et quitte les lieux précipitamment.

Plus tard, il est filmé par les caméras de surveillance d'un supermarché de Gosselies. Son état d'ébriété est tel qu'il rate l'entrée et fonce dans la barrière devant lui. Il tient toujours le coffre caché dans sa veste. Il se rend ensuite dans un rayon et ouvre le coffre à l'abri des regards. Il s'empare de son contenu et l'abandonne dans le rayon. Il va ensuite faire la file à la caisse pour acheter une marchandise. Mais il a beaucoup de mal à tenir en place, il bouscule et dérange les autres clients, et finit par dépasser la cliente devant lui.

L'auteur est âgé de 25 à 30 ans. Il est de corpulence mince et a un visage fin et allongé. Il a les cheveux foncés.

Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon foncé, et d'une veste blanche avec des lignes foncées sur les épaules et d'un écusson à gauche de la poitrine.



Lien vers l'avis de recherche

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu."