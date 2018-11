Appel a témoins pour un corps repêché dans la Meuse il y a… 30 ans : le mystère reste total

Des lecteurs nous ont fait part de leur incrédulité de voir le parquet de Liège diffuser avant-hier un appel à témoins concernant un corps repêché dans la Meuse en… 1989. Les fleuves, comme les canaux, en ont charrié combien en vingt-neuf ans ?

Pourquoi s’intéresser subitement en novembre 2018 à un cadavre trouvé en juillet 1989 ? Même si la victime avait la particularité de mesurer 1,85 m.

Le parquet de Liège est avare de commentaires. À nos confrères de La Meuse (Sudpresse) qui s’interrogent pareillement, un magistrat indique que "beaucoup de cadavres n’ont pas été identifiés. Nous réalisons de nouveaux devoirs d’enquête et portraits".

C’est répondre sans répondre, tout comme le fait cet autre magistrat liégeois : "Nous reprenons des cold cases."

Qu’en pense le procureur général de Liège ? Christian De Valkeneer ne permet pas d’avancer beaucoup. Il réfute, en tout cas, qu’il y ait eu une circulaire pour rouvrir des cold cases. "Je comprends votre interrogation. Mais voilà, non, je n’ai pas de réponse sous la main."

Du courage, il en faut pour fouiller dans les archives papier de La DH. Nous l’avons fait : aucune trace d’un corps repêché le lundi 24 juillet 1989 près du Musée Curtius, rien. Aucune non plus dans La Libre Belgique. Notre collègue et ami Jean Jour, qui couvrait les faits divers pour La DH, est décédé il y a exactement deux ans. Pour La Libre, l’excellent Roland Planchar, alias Monsieur Fiches, se surprend de ne rien trouver non plus. "Or j’ai quand même 56 004 fiches dont les premières datent de l’époque."

Bref. Mystère complet . Sinon que des centaines de décès plus récents sont verticalisées aux Archives du Royaume alors que la justice enquête en 2018 sur un décès vieux de 29 ans ; que la demande émane du parquet de Liège (et pas du parquet fédéral) et que toute personne qui n’aurait plus de nouvelle depuis l’été 1989 d’un membre de sa famille ou d’une connaissance, est invitée à contacter le 0800/30300.

Surtout si la personne qu’il n’a pas revue depuis 1989 était grande, avait les cheveux châtains, le lobe de l’oreille gauche percé et un tatouage de feuille d’érable sur l’épaule droite, et portait le 24 juillet 1989 des jeans Levis et une ceinture noire de type western.