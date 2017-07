Lors d'un rendez-vous en vue d'effectuer un achat, les auteurs ont exigé l'argent contenu dans le coffre-fort. Sous la menace de leurs armes, la victime a indiqué l'endroit où se trouvait le coffre-fort. A l'aide d'un diable, les individus l'ont emporté. Celui-ci contenait une importante somme d'argent et des bijoux

Le 1er individu est d'origine nord-africaine et âgé entre 40 et 45 ans. Il a les cheveux foncés et porte une fine barbe. Au moment des faits, il portait un jean bleu, une veste noire à capuche et des baskets.

Le 2ème individu est âgé entre 30 et 35 ans. Il a les cheveux foncés coupés courts et porte une barbe de quelques jours. Au moment des faits, il portait une veste noire à capuche, un pantalon foncé et des baskets foncées à semelles.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu