Après la fusillade de Laeken, la victime accuse

Faits divers

Le 20 août, en fin de soirée, un homme d’affaires actif à Bruxelles dans les établissements et jeux de bingos a été grièvement blessé par balles. La fusillade a eu lieu boulevard Bockstael à Laeken. Atteint par six balles de 9 mm, Ljiridon Saljahi, 34 ans, a survécu par miracle. Nous l’avons rencontré.

Le trentenaire se savait menacé. Il avait déposé plainte. La police n’a rien fait. Il prétend savoir qui voulait sa peau. L’attentat est lié selon lui à la vente de douze établissements en région bruxelloise. Le tueur était payé 10.000 euros. Il avait un second contrat qu’il devait exécuter le 22 août.

Enfin, cet homme qui se cache se trouve toujours à Bruxelles. Voilà ce que confie le rescapé de la fusillade de Laeken.

Il gère avec son frère un business parfaitement légal de 43 établissements et 80 jeux de bingo étroitement contrôlés par la Commission des jeux. Leur société Show Games convoitait l’achat de douze établissements supplémentaires à Anderlecht, Koekelberg et Molenbeek, pour plus d’un million d’euros dont une partie a été payée.

Ce serait l’origine de la fusillade. Ljiridon Saljihi parle d’accords non respectés, d’arnaques, d’escroquerie, de loyers en retard et de machines retirées. "Cela s’envenimait depuis deux mois. Nous avions décidé d’aller en justice, sachant que nous gagnerions. Comme eux savent qu’ils vont tout perdre, la solution, c’était de me liquider. Et c’est ce qu’ils ont voulu faire : me tuer."

Informé des projets le concernant, Saljihi affirme qu’il a déposé plainte, environ quinze jours avant l’attentat, "à la police de Koekelberg. […] J’ai donné trois noms (à la police) ainsi que la photo de celui qui était chargé de me tuer. La police n’a pas bougé".

Samedi 20 août, 23 h 30, Laeken. "Je rentrais chez moi, seul, dans ma Smart. J’étais à l’arrêt. Je faisais attention. Je n’ai pas remarqué le tireur. Les tirs sont venus de la direction de l’Ancien Laeken. J’ai compris. Dans un réflexe, j’ai démarré en doublant le véhicule qui me précédait. J’ai braqué à gauche, j’ai quitté la voiture. Cela continuait de tirer. Des tirs rapprochés. Et j’étais touché. J’ai vu un taxi. J’ai voulu le prendre. Il a refusé et démarré sous mon nez. La suite, c’est confus. J’ai dû tomber en me recevant sur le visage."

Admis à Brugmann dans un état critique, Saljihi s’est réveillé après deux jours de coma. Au moins neuf coups de feu avaient été tirés dont trois dans la Smart et six sur lui. Il s’est finalement avéré qu’aucun organe vital n’avait été atteint. Pour un homme ayant pris six balles de 9 mm il y a quinze jours, Saljihi pète la forme ! Rien à la tête, rien dans la nuque. Aucune paralysie. Pas de séquelle lourde. Il a quitté Brugmann. "Le Prophète veillait très certainement sur moi et je suis solide". C’est sa leçon de vie : À ses yeux,"celui qui marche droit s’en sort toujours. On me donnait pour mort : et après huit jours d’hôpital, je suis dehors. C’est parce que je marche droit".

Ljiridon le concède : il n’a pas vu le tireur qui tirait dans son dos. "J’aurais dû tourner la tête. Je pensais plutôt à sauver ma peau".

Il cite le nom d’un homme que la police fédérale a interpellé. Cet homme, C., a fait la preuve qu’il se trouvait à Ixelles. Son alibi le met provisoirement hors de cause.

"C’est sûr que ça vient de là, soupire le trentenaire . Je ne vois qu’eux. Ça solutionnait tous leurs problèmes de me liquider. Pas de chance, ils m’ont raté. Autant qu’ils le sachent : je me rétablis, je me porte bien".

Interrogé sur l’avancement de l’enquête et de l’instruction judiciaire, le parquet de Bruxelles s’est refusé, hier, à tout commentaire. La tentative d’assassinat est punie de 30 ans de réclusion criminelle.