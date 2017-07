Arcade sourcilière abîmée, pommette amochée, douleurs au bras et à l’épaule : Stanley, un citoyen belge de 35 ans, père de trois enfants, se souviendra longtemps du contrôle des titres de transport dans le bus 80 de la Stib, lundi après-midi. Il revenait du travail, au centre-ville. Comme il part en vacances la semaine prochaine, il n’a pas prolongé son abonnement mensuel. Il a donc acheté une carte Mobib d’un trajet, mais ne l’a pas validée à la montée, reconnaît-il. Le contrôleur de la Société des transports en commun bruxellois lui inflige une amende de 214 euros - Stanley avait déjà resquillé une fois au cours de l’année.

En descendant du bus, à l’arrêt Georges-Henri, Stanley essaie de discuter avec le contrôleur pour qu’il lève l’amende. Ou qu’il accepte de la transformer en amende administrative de 10 euros (infligée aux voyageurs munis d’un abonnement mais qui ont omis de le faire biper à la borne). "J’ai juste essayé de négocier."

Six ou sept policiers sont là pour sécuriser l’opération. "Un policier est intervenu en disant : ‘Laisse le contrôleur faire son travail.’ Il s’approchait de moi et je lui ai dit de ne pas me toucher. C’est alors qu’un autre policier, un petit, m’a bousculé en me criant dessus. Je l’ai repoussé et quatre ou cinq policiers me sont tombés dessus."

"Ferme ta gueule"

La scène a ensuite dégénéré, décrit Stanle y. Il se fait immobiliser, face contre terre. "Ils m’ont menotté et m’ont mis l’amende dans la bouche. J’avais leurs pieds sur ma nuque." On l’a ensuite fait entrer dans le fourgon, où sa tête a heurté la porte vitrée de l’espace cachot. "Ils n’arrêtaient pas de me dire ‘ferme ta gueule’. Le petit a aussi ajouté ‘sale singe’. Né en Haïti, Stanley a la peau noire; il est arrivé en Belgique à 19 ans. Avant cela, je n’avais jamais eu d’ennuis avec la police. Et je n’ai aucun casier", jure-t-il.

Au commissariat d’Etterbeek, on le fait déshabiller "devant au moins six personnes" et les moqueries pleuvent. On lui dit qu’il devrait "rentrer dans son pays" , que "la Belgique est déjà en alerte", que "des gens comme lui ne devraient pas être dans la rue" , qu’il est "dangereux" … "Ils m’ont fouillé, ont fouillé mon sac : je n’avais rien !" Une fois rhabillé, on lui prend ses empreintes; il entend qu’il est "bête" et "pas éduqué" . L’homme est conduit à l’hôpital pour soigner son arcade sourcilière. Avant d’être amené au commissariat de Tomberg, où on lui rend ses affaires.

Stanley a introduit une plainte au comité P (la police des polices) et va déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction.

La zone de police Montgomery conteste cette version et parle d’une rébellion dans le commissariat. "C’est une personne bien connue. Ce n’est pas la première fois qu’elle a ce genre de comportement." Faux, rétorque Stanley : "Je n’ai jamais eu aucun problème avec la police ."