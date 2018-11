En quatre ans, le nombre d’armes saisies par les services douanes belges a quadruplé ! C’est ce qui ressort des chiffres obtenus par le député fédéral MR Gautier Calomne auprès du ministre en charge de la Fraude fiscale, Johan Van Overtveldt.

De 348 armes saisies en 2014 (250 en 2015 et 279 en 2016) on est ainsi passé à 1 378 objets de ce type confisqués par les douaniers l’an dernier. Parmi ceux-ci, on compte (...)