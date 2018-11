Faits divers L’autorité des services et produits financiers (FSMA) confirme. Élise raconte :Combien de victimes belges?

La mise en garde de la FSMA est très claire. Pour l’Autorité des services et marchés financiers, "www.placementcrypto.com est plus que probablement une fraude". Et c’est bien le but d’Élise." Il faut prévenir les gens. Si je suis tombée dans l’arnaque, combien d’autres le seront ? Car bien sûr, j’étais circonspecte. J’ai d’ailleurs commencé avec 1 000 euros. Mais quand j’ai vu que 1 000 euros rapportait 200 euros au bout de la semaine et que cela s’est reproduit huit fois de suite, chaque fin de semaine, pendant deux mois, je n’avais plus aucun doute. C’était fiable, je pouvais y aller."

Élise a l’âge où l’on pense mettre de l’argent de côté. En début d’année, la Carolo disposait du produit de la vente d’un bien immobilier qu’elle souhaitait placer au meilleur taux. Déçue par les banques traditionnelles, la jeune dame a cherché sur Internet.

(...)