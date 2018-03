Mercredi, 23h30. Avenue de Stassart à Namur. Un homme, la trentaine, se disant en difficultés financières, circule au volant de sa voiture.

Soudain, dans le faisceau de ses phares, il aperçoit deux dames qui marchent. Il décide alors d’arrêter sa voiture puis de repartir à pied et de surgir dans le dos des dames et arracher au moins un des deux sacs de ces dames. Sur le coup, elles ont été surprises mais ont rapidement résisté. Hélas, le triste sire a réussi à s’enfuir à bord de son auto. Grâce à un témoin qui avait relevé le n° d’immatriculation, l’homme a été interpellé.

Il est en aveux et a expliqué avoir fouillé le sac de la victime, mais, n’y trouvant rien d’intéressant, l’a jeté un peu plus loin mais, en tout cas, pas assez pour qu’on ne le retrouve un peu plus tard en piteux état. Selon le Parquet, l’homme a été privé de liberté mais, s’agissant d’un fait isolé, il n’a pas été présenté devant un juge d’instruction. Cependant, il devra se présenter le 21 avril au tribunal pour connaître la date de sa comparution devant la Chambre Correctionnelle.