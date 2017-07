Faits divers Le ministre avait laissé son iPad et son portefeuille dans son véhicule. Le voleur a été arrêté en flagrant délit, jeudi après-midi.

Un ministre a bien failli se faire dévaliser, hier, par un voleur des plus audacieux. Selon nos informations, cet homme de 25 ans a été déféré, hier, devant le parquet de Bruxelles avant de comparaître devant un juge d’instruction pour une tentative de vol… menée dans le véhicule du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, "premier flic de Belgique" .

Les faits ont été commis jeudi après-midi, à Bruxelles. Le véhicule du ministre était garé à proximité d’un commissariat de police. Le suspect a rodé autour de la voiture et, profitant du fait qu’il n’était pas fermé à clé, s’est engouffré à l’intérieur de l’habitacle.

Il n’a pas eu le temps d’en faire beaucoup plus et a été arrêté en flagrant délit, alors qu’il avait entrepris de s’emparer des biens qui s’y trouvaient, à savoir l’iPad personnel de Jan Jambon, son portefeuille et ses documents privés. Il a été extrait du véhicule et toute de suite privé de liberté, puis entendu par des policiers de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles.

Entre-temps , Jan Jambon est revenu à toute vitesse dans son véhicule, après les faits, pour vérifier que tous ses biens s’y trouvaient encore et, prudemment, les garder sur lui.

Le suspect a, par la suite, passé la nuit dans les geôles du commissariat avant d’être mis à la disposition du parquet de Bruxelles, hier. Celui-ci, en situation légale sur le territoire belge, est connu de la justice pour quelques faits délictuels sans importance majeure.

Contacté par La DH, le porte-parole du parquet de Bruxelles, Gilles Dejemeppe, a confirmé l’interpellation du suspect et son déferrement. Il n’a pas souhaité préciser si le jeune homme a été placé sous mandat d’arrêt ou libéré.