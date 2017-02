Les enquêteurs ont lancé un avis de recherche afin d'obtenir des images de caméras de surveillance pouvant les aiguiller dans l'enquête sur l'assassinat de Sofie M., cette jeune femme de 27 ans dont le corps avait été découvert à Knokke le dimanche 22 janvier.

L'avis de recherche s'adresse principalement aux particuliers et aux commerces. La police demande aux particuliers et aux commerces disposant d'images de surveillance de la nuit des faits de se manifester. "Surtout dans les régions situées à la frontière néerlandaise ainsi que les territoires à la frontière avec la commune voisine de Zeebrugge d'une part et entre la plage et les axes N34 Elisabethlaan, Bayeauxlaan, Lippenslaan, Dumortierlaan et Kustlaan d'autre part", indique le communiqué.

Les personnes qui disposent d'images sont invitées à les sauvegarder et à s'adresser à la police au numéro de téléphone 0800/30300 ou via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.

Le corps de Sofie M. avait été découvert le dimanche 22 janvier à 12h20 en contrebas de la terrasse d'une brasserie de Knokke. L'autopsie a révélé que la jeune femme était décédée de mort violente dans la nuit du samedi au dimanche.

Il est établi que Sofie M. a passé la nuit avec son compagnon dans un café de Knokke. Elle aurait ensuite quitté l'établissement seule. Ce qui est arrivé ensuite reste pour l'instant flou.

Mardi, le compagnon de la victime a été auditionné par les enquêteurs. Quatre autres personnes ont également été interrogées. Le parquet n'a pas précisé le degré d'implication de ces personnes dans le dossier. Personne n'a été privé de liberté.