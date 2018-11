Le procès en appel d'André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert de Clercq et Franciscus Larmit, poursuivis pour l'assassinat du châtelain de Wingene Stijn Saelens, débutera lundi devant la cour d'appel de Gand. Lundi après-midi, l'audience sera probablement consacrée exclusivement au dépôt des conclusions. Les avocats viendront également avec leur liste de témoins. Stijn Saelens a été abattu le 31 janvier 2012 dans son château de Wingene (Flandre occidentale).

En première instance, André Gyselbrecht (67 ans), Pierre Serry (67 ans), Evert de Clercq (54 ans) et Franciscus Larmit (41 ans) avaient été condamnés à respectivement 27, 21, 27 et 15 ans de prison. Le parquet a fait appel du jugement, ainsi qu'André Gyselbrecht, Evert de Clercq et Franciscus Larmit.

Juste après la mort de Stijn saelens, son beau-père André Gyselbrecht s'est immédiatement retrouvé dans le collimateur des enquêteurs en tant que commanditaire de l'assassinat. Pierre Serry a servi d'intermédiaire lors de la planification des faits. Le corps de la victime a été retrouvé deux semaines après ceux-ci à proximité d'un chalet appartenant à Serry à Maria-Aalter.

Evert de Clercq a joué un rôle dans le recrutement du tueur -décédé entre-temps- Antonius van Bommel, un constat que l'intéressé dément avec force. Le tueur a été emmené sur les lieux le jour des faits par son neveu Franciscus Larmit. Ce dernier a toujours réfuté savoir ce que son oncle avait l'intention de faire à Wingene. M. Larmit a par contre avoué avoir apporté son aide pour enterrer le corps de la victime.