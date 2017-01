La chambre des mises en accusations de Liège vient de déclarer illégal le mandat d’arrêt de Philippe Rouflear, soupçonné de l’assassinat de ses deux fillettes à soumagne ! Une décision qui a pour effet de libérer l’homme qui est toujours actuellement hospitalisé. Pour rappel, le 30 décembre dernier, peu avant 10 heures, les secours ont été appelés à intervenir sur un incendie qui s’est déclaré dans une maison située dans la rue Rosa Luxembourg à Soumagne en province de Liège.

Lorsque les hommes du feu sont arrivés sur place, ils ont découvert trois personnes inanimées. Il s’agissait des corps des deux fillettes âgées de 8 et 11 ans qui habitaient la maison et de leur papa, Philippe Rouflaer. Malheureusement, les secours n’ont rien pu faire pour Loana et Naora, les deux petites filles. Comme l’a plaidé Me Renaud Molders-Pierre pour son client, le mandat d’arrêt qui a été décerné à l’encontre de Philippe Rouflear est illégal pour un dépassement des 24 h de délai dans lesquels la juge d’instruction devait lui décerner. Une décision qui n’est pas susceptible d’appel et qui a donc pour effet que l’homme restera libre jusqu’à un procès, si il y en a un.