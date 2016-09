Attaque à l'acide chez Delhaize: 20 ans de prison requis pour l'auteur

Faits divers

Le parquet de Bruxelles a requis jeudi une peine de prison de 20 ans contre Jelle Frenken, l'homme qui a jeté de l'acide sur une femme de ménage travaillant dans un magasin Delhaize à Anvers.

Le parquet a également requis une mise à disposition de 15 ans du tribunal d'application des peines. "Monsieur Frenken est une personne très dangereuse et le risque qu'il récidive est exceptionnellement élevée", a déclaré la subsitute du parquet, Jennifer Vanderputten. "Dans le premier mail envoyé par Frenken à la société Delhaize, il y avait une photo de Patricia Lefranc, cette femme qui s'est fait asperger le visage de vitriol par son ancien compagnon", explique la substitute. "Il menaçait donc ici clairement de s'attaquer au visage de la victime. Dès le départ, il a en outre parlé d'acide sulfurique et affiché son intention d'en utiliser. Frenken connaissait les conséquences d'une telle attaque."

"Jelle Frenken n'a par ailleurs pas utilisé n'importe quel composé puisqu'il a choisi le plus fort et le plus dangereux", a souligné le parquet. "Par sa façon de faire, par le choix du produit utilisé et par le choix de la partie du corps qu'il a attaquée, tout indique que Frenken savait très bien que son attaque pouvait être mortelle et qu'il avait accepté cela."

Le parquet a requis qu'il soit déclaré coupable de tentative d'assassinat. Il a de plus requis la peine d'emprisonnement maximale à son égard ainsi que la mise à disposition la plus longue.

"Seul dieu sait ce qu'il aurait encore commis s'il n'avait pas été arrêté", a ajouté la substitute Jennifer Vanderputten. "Lors de son arrestation, il était en possession d'un couteau de chasse, de menottes, d'une cagoule et des sangles de type colson. A l'heure qu'il est, on ignore toujours ce qu'il comptait faire exactement avec ce matériel."