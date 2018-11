Un policier appartenant à la police de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles a été victime d'une attaque au couteau, ce mardi matin.

Selon nos sources, l'auteur a crié "Allahu akbar" ("Dieu est grand") au moment d'agresser le policier, accréditant la thèse d'une attaque à caractère terroriste.

L'attaque s'est déroulée devant le commissariat principal de "PolBru", rue du Charbon, à deux pas de la Grand-place de Bruxelles. Un policier est blessé. Il a été touché au niveau du cou mais semble hors de danger. L'auteur des faits, qui est connu de la justice pour trafic d'armes mais pas pour terrorisme, a été blessé par balles au torse et est actuellement hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger.

La zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles a confirmé les faits.

Jan Jambon: "La police est une nouvelle fois victime d'une attaque lâche"

"La police est une nouvelle fois victime d'une attaque lâche", a réagi mardi matin le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, après qu'un agent bruxellois a été blessé dans une attaque au couteau.

"Le parquet enquête sur l'affaire", a précisé M. Jambon, qui indique suivre la situation de près.

Philippe Close apporte son soutien aux policiers

Le bourgmestre de Bruxelles s'est exprimé via son compte Twitter: "Tout mon soutien au policier blessé dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’aux policiers qui sont intervenus pour neutraliser l’auteur. Tous les jours, hommes et femmes policières du pays assurent la sécurité de nos concitoyens. Il méritent plus que jamais notre respect et notre soutien."