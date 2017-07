Un an et quatre mois après les attentats de Bruxelles, la vraie identité du fameux Abou Ahmad, l’homme qui organisait le massacre depuis la Syrie, continue à interpeller. La thèse du Laekenois Oussama Atar, "émir des attentats", a séduit une grande partie des enquêteurs. Mais pas tous, tant les éléments concrets à disposition restent incertains, selon des éléments du dossier d’instruction auxquels La DH a eu accès.

Derrière la traque d’Abou Ahmad (ou Abou Ahmed), le premier élément provient du fameux laptop HP ProBook miraculeusement déniché dans une poubelle, non loin de l’une des ultimes planques des terroristes, rue Max-Roos, à Schaerbeek. L’ordinateur n’était pas destiné à être retrouvé par la police et il contient de véritables trésors pour les enquêteurs. Il comprend notamment de nombreuses discussions entre les terroristes et un certain Abou Ahmad, logé en Syrie, entre autres sur les cibles à déterminer et sur la fabrication de TATP.

Une barbe de 10 cm

La deuxième mention d’Abou Ahmad est à retrouver dans les auditions d’Adel Haddadi et Muhammad Usman, un Algérien et un Pakistanais, envoyés en septembre 2015 depuis Raqqa, capitale syrienne de l’État islamique, vers l’Europe, dans le but de commettre un attentat. Ils ont été arrêtés en Autriche et ont déclaré, avec de multiples détails, comment un certain Abou Ahmad les a financés, escortés, équipés puis guidés à travers l’Europe via la messagerie Telegram.

Haddadi a décrit Abou Ahmad comme "une personne plutôt mince, cheveux noirs très courts, portant une barbe de dix centimètres environ, il dépasse la quarantaine, il mesure environ 1,80 m, il parle l’arabe classique avec un accent syrien ou irakien". Confronté à un panel de dix photos, il désigne le n° 1 (Oussama Atar) comme "le plus ressemblant", avec "toutefois quelques différences […]. Abou Ahmad a le visage plus mince, il est plus âgé ( Oussama Atar a aujourd’hui 33 ans, NdlR ), sa tête est plus petite, sa barbe moins fournie. Il y a également une petite ressemblance entre le n° 10 et Abou Ahmad."

Son complice Usman, lui, a expliqué avec de nombreux détails comment Abou Ahmad a organisé leur voyage. Mais il n’a reconnu personne sur le panel photo, et donc pas Oussama Atar. "Ce n’est pas Abou Ahmad, je suis sûr de moi".

Glissement sémantique

Pas de confirmation, donc. Mais dans le mandat d’arrêt international signé le 17 novembre 2016 indique que Haddadi a identifié Oussama Atar comme étant Abou Ahmad "avec une quasi-certitude". Léger glissement sémantique. Et il n’est pas question de la version d’Usman.

