Dimanche soir, l'avion reliant Rabat à Charleroi a dû atterrir à l'aéroport de Bruxelles en raison d'un problème technique. Une fois au sol, les passagers ont dû attendre plusieurs heures avant de pouvoir récupérer leurs bagages. "Les bagagistes déchargent les avions en fonction de leur planning. Un incident n'étant jamais prévu, cela a pris plus de temps pour décharger les bagages", explique Anke Fransen, porte-parole de Brussels Airport.

En réalité, les passagers ont dû attendre plus de deux heures sur place. Le tout, sans la moindre explication. "A aucun moment, les responsables de l'agence ne sont venus nous dire ce qu'il se passait. On patientait sans rien savoir, avec nos familles qui nous attendaient à Charleroi", raconte Samir Loubani, un des passagers du vol.

N'en pouvant plus de cette longue attente, un homme s'est énervé. Rapidement la police est intervenue. L'intervention musclée a été filmée en partie. Si plusieurs témoins affirment que les policiers ont abusé de leur force, du côté de la police fédérale, on se défend. "Il y avait de la tension, Aviapartner a sollicité la présence de la police sur place de manière préventive. Les esprits étaient assez chauds et des gens ont eu des attitudes agressives envers la police. Une des personnes s'est retrouvée derrière un guichet, à un endroit où elle ne pouvait pas. La police l'a maîtrisée pour la calmer", affirme Guy Theyskens, porte-parole de la police fédérale.

L'homme a été relâché dans la demie heure. "Quand on a vu cette vidéo, on s'est renseigné auprès de la police de l'aéroport sur les circonstances exactes puisque la vidéo ne démarre qu'au moment où l'individu est déjà quasiment maîtrisé. Mais il n'y a rien d'anormal à signaler", conclut Guy Theyskens.

L'attente, la tension et la colère de certains passagers ont envenimé les choses, mais ce n'était finalement qu'une intervention classique selon la police. Samir Loubani, lui, n'a pu rentrer chez lui qu'à 3h du matin.