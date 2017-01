Un septuagénaire a perdu la vie, samedi matin, dans un accident de la route survenu dans le village de Lascheid, au sud de Burg-Reuland (Eupen), en Communauté germanophone. L’accident n’a impliqué qu’une seule voiture. La victime, un habitant de la commune, a fait une sortie de route à proximité d’un pont. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues mais la route étant dégagée, le verglas n’est pas à l’origine du drame. L’homme âgé de 78 ans a peut-être été victime d’un malaise.

Samedi également, à Dessel dans la province d’Anvers, un homme, âgé de 90 ans, est décédé après être tombé de son vélo, a indiqué la police locale. L’homme circulait sur une piste cyclable et a été dépassé par un cyclomoteur. Déséquilibré, le nonagénaire est tombé sur la chaussée où il a percuté une voiture en circulation. La victime est morte sur le coup.

Dans la région de Charleroi, à Couvin, un automobiliste est en danger de mort après avoir dérapé sur du verglas. La voiture d’un jeune homme de 23 ans s’est écrasée contre un arbre à cause du verglas présent sur une nationale à hauteur de Cul-des-Sarts (Couvin), dimanche à 2 h 30, a indiqué le parquet de Namur. Le conducteur est seul en cause et son pronostic vital est engagé.

Toujours dans la nuit de samedi à dimanche, des piétons ont été fauchés par une automobile alors qu’ils traversaient un passage pour piétons, à Mouscron, dans la rue de Menin. Un couple traversant le passage pour piétons a été fauché par une voiture qui a terminé sa course en s’encastrant dans un poteau. La dame a été projetée à une vingtaine de mètres du point d’impact. Selon le parquet de Mons-Tournai, le pronostic vital des deux personnes est engagé. Un des occupants de la voiture a aussi été désincarcéré.

À Bruxelles, plusieurs véhicules sont entrés en collision ce dimanche matin vers 5 h 45 dans le tunnel Louise. Le tunnel a été fermé en direction de la gare du Midi. Deux personnes ont été blessées. Le trafic a été rétabli dans la journée, un peu avant 13 h.

Enfin, un tronçon de la rue Stevin à Bruxelles s’est affaissé samedi à la suite d’une fuite d’eau, provoquant un trou dans la chaussée d’environ 10 mètres de long sur 2 mètres de large, et de 4 à 5 mètres de profondeur. Une dépanneuse est venue sur place pour en extraire une voiture en stationnement qui y est tombée. Il n’y a pas eu de blessé, a indiqué la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.