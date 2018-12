Ce sont des confrères français, spécialisés dans l’automobile, qui nous ont prévenus : le fameux Mesta Fusion, aussi dénommé radar tourelle, est progressivement mis en fonction ces temps-ci dans l’Hexagone.

Le temps des tests est définitivement terminé outre-Quiévrain. Les homologations ont été obtenues en septembre dernier. La mise en place a débuté et si la Guadeloupe a été désignée comme zone pilote, on peut s’attendre à voir débarquer la "machine à PV" sur d’autres routes de France.

Autrement dit, si vous envisagez, comme de nombreux Belges, de vous rendre dans les stations de ski françaises, il s’agira d’ouvrir l’œil. Encore plus que d’habitude, serions-nous tenté d’écrire, car, vu le dispositif de répression déjà en place, il est bien difficile d’échapper à l’une ou l’autre "prune", même quand on conduit en bon père de famille. Il suffit d’un moment d’inattention pour se faire surprendre par un changement de limitation de vitesse…

Mais, désormais, avec le Mesta Fusion, dont, entre parenthèses, la portée est de quelque 200 mètres, ce ne sera plus seulement la vitesse qui sera visée mais bien le comportement des conducteurs.

Ce nouveau radar, perché à 4 mètres de hauteur, est capable, outre les excès de vélocité, de vous prendre pour dépassement interdit (par la droite par exemple, ou sur la bande des pneus crevés), non-respect des distances de sécurité, utilisation du téléphone au volant, absence du port de la ceinture ou pour avoir brûlé un feu rouge ou un Stop…

C’est que les autorités ont remarqué que la limitation de la vitesse ne suffisait pas à réduire le nombre d’accidents sur les routes. Elles conviennent qu’il faut aller un cran plus loin. Le comportement des conducteurs est clairement visé. L’incivisme est un mal profond dans la société. Au volant, il peut tout simplement être mortel.

En France, donc , 445 de ces Mesta Fusion, capables de contrôler la vitesse de 32 véhicules en même temps sur 8 bandes de circulation et de 126 véhicules en même temps pour des infractions diverses, seront installés dans les prochains mois ; 6 000 à l’horizon 2020.

Selon Michel Niezen (voir ci-contre), de la société Sirien qui commercialisera en Belgique ce radar multifonctionnel, l’apparition sur nos routes devrait progressivement être effective pour la fin du premier semestre 2019.

Autrement dit juste avant les grandes vacances…

"Les plaques belges: difficiles"

Michel Niezen, dont la société sera en charge de la commercialisation des Mesta Fusion dès que le dossier d’homologation sera bouclé, nous en dit plus sur la procédure. "L’homologation est en cours en ce qui concerne le contrôle automatique de la vitesse et le franchissement de feux rouges, et un Mesta Fusion est actuellement en test dans la région de Bouge. Cela prend un peu de temps car les dispositions légales sont très précises et les plaques belges, rouges sur fond blanc, sont parmi les plus difficiles à repérer. Mais on peut dire que l’on est déjà dans une phase très concrète. Dès l‘approbation par le service de métrologie, le certificat d’autorisation à la vente nous sera délivré. Ensuite, l’implantation des radars dépendra des administrations fédérale (autoroutes) et régionales."