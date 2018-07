C'est un spectacle que l'on est plus habitué à voir durant les offensives hivernales, et pourtant, en plein mois de juillet, les routes de Geldermalsen, en plein centre des Pays-Bas, sont recouvertes d'une couche blanchâtre.La raison: la chaleur provoque des dégâts au niveau de l'asphalte, la faisant fondre et coller aux pneus des automobilistes. L'épandage de sel est censé limiter ces effets.Une méthode aussi particulière qu'anachronique, mais sans doute efficace.