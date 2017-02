Suite à des incidents Lommel-Cercle, quatre stewards ont été emmenés à l’hôpital. L’ex-Diable dément avoir été sur place

Pendant le match Lommel-Cercle Bruges en D1B, un groupe de supporters bruxellois de l’ex-Diable Rouge Ilombé Mboyo s’est battu avec des supporters et des stewards de Lommel, après le but de la victoire inscrit à la 93ème minute, et inscrit par Mboyo.

Quatre stewards ont été emmenés à l’hôpital et deux fauteurs de trouble ont été arrêtés. La police a dû s’interposer massivement. L’ambiance est encore restée agitée un long moment autour du stade, où un vrai combat de rue a éclaté. La bagarre aurait débuté pour des raisons liées au racisme.

Au total, 10 à 15 fans de Mboyo auraient été impliqués dans l’incident. Le Cercle s’est distancié des échauffourées, mais selon des membres de la direction, le clan Mboyo aurait été victime de chants racistes.

Certains témoins affirment qu’ils ont reconnu Anthony Vanden Borre (29 ans), un ami de Mboyo, et qu’il pourrait être impliqué dans les échauffourées. Selon eux, Vanden Borre portait un bonnet de couleur claire et une capuche.

Mais aucun procès-verbal n’a été dressé à l’encontre d’Anthony Vanden Borre. Le joueur, qui a pris sa retraite sportive le mois dernier, a fait savoir à ses proches qu’il "n’était pas au stade."