Fraude, blanchiment d’argent et trucage de matchs, voici ce sur quoi la justice travaille depuis des semaines dans une enquête qui secoue le football belge depuis mercredi dernier. A ce dossier déjà tentaculaire s'est greffé une plainte du Cercles de Bruges à l'occasion de la rencontre du 15 mars 2015 qui opposait le Cercle face à Malines. A l'époque le Cercle avait été battu 2-3 alors qu'il menait 2-0 jusqu'à la 88e. L'arbitre de le rencontre était... Bart Vertenten et avait sifflé un penalty pour faire 2-2 et n'avait pas signalé un hors jeu lors du 1-2. Cette défaite avait précipité le club brugeois en D1B.

Cette fameuse enquête a été ouverte à la fin de l'année 2017 à la suite d’un rapport de l’Unité des fraudes sportives de la police fédérale. D'après les informations de nos confrères du Soir, le club de Saint-Trond serait à l'origine de l'enquête fédérale. L'institution limbourgeoise aurait dénoncé certaines commissions occultes en rapport avec certains transferts de joueurs mais également sur les salaires de joueurs et d’entraîneurs, ainsi que sur d’autres paiements.

Pour la suite de l'enquête, les neuf personnes placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction sont convoquées devant la Chambre du conseil de Tongres mardi matin à 9 h. Le but sera de déterminer si les inculpés restent maintenus en détention, ou pas. Mogi Bayat, qui a passé le week-end à la prison de Louvain, a été auditionné ce matin à Hasselt. Laurent Denis et Veljkovic doivent également être entendus ce lundi. Pour rappel, la justice reproche à l'ancien agent le plus influent du Royaume des manipulations frauduleuses sur les transferts de joueurs afin de maximiser sa commission d’agent en plus de la fraude à la TVA. Deux transferts seraient épinglés, toujours d'après les sources du Soir: le transfert d'Onyekuru d'Eupen à Everton (avec location immédiate à Anderlecht) et celui probablement de Sofiane Hanni d'Anderlecht vers le Spartak Moscou en janvier dernier.