Beaucoup moins d’accidents les nuits de week-end

Faits divers

Alors que le baromètre de la sécurité routière du premier semestre amène son lot de nouvelles réconfortantes, tout n’est pas rose dans le monde de la route.

En effet, sur les six premiers mois de l’année, on enregistre une diminution de 8,3 % du nombre de tués sur les routes. Le nombre d’accidents avec blessés ou tués a, lui, évolué de la même manière durant les deux premiers trimestres. Au total, il est en baisse de 1,5 % sur les six premiers mois de l’année, même s’il a augmenté de 6 % à Bruxelles.

Pourtant, il est bien trop tôt pour se réjouir, comme l’explique Benoit Godart, de l’IBSR (Institut belge pour la sécurite routière). "On a eu un printemps particulièrement mauvais en termes de météo. 119 jours de pluie en 2016 contre 91 en 2015. On a donc eu moins de motards et cyclos sur nos routes, ce qui explique cette baisse. Mais les vacances d’été ont vu pas mal d’accidents se produire sur les routes. On n’a pas encore les chiffres complets mais l’été semble avoir été meurtrier."

Moins d’accidents dus aux sorties du week-end…

"Ce qui est remarquable, note Monsieur sécurité routière, c’est qu’on atteint le niveau le plus bas jamais atteint pour les quatre paramètres : accidents les journées et les nuits du week-end; tués les journées et les nuits du week-end."

Outre les campagnes de sensibilisation menées ces dix dernières années et les contrôles, il y a une autre explication à cette baisse : "Les jeunes parcourent des distances beaucoup plus petites pour sortir afin de ne pas prendre trop de risques sur les routes. Beaucoup de grandes discothèques ont d’ailleurs fermé, victimes de la concurrence d’établissements plus locaux ."

Une étude allemande l’a montré et ses conclusions peuvent être appliquées à la Belgique. Si on prend les accidents avec un jeune conducteur le week-end : en 2006, on dénombrait 68 tués; en 2015, 38 et en 2016, 31 soit la moitié en moins en dix ans.

Mais plus d’accidents pour des sorties en semaine

Par contre, remarque-t-on à l’IBSR, les nuits de semaine commencent à porter le sceau des soirées arrosées et voient leur dangerosité augmenter. "En plus, nos récentes études de comportement montrent que le nombre de contrôles positifs à l’alcool augmente les nuits de semaine."

Les soirées arrosées ont juste migré. Et si les fraudeurs s’adaptaient aux risques de contrôle?