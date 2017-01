Seule association privée en Belgique dont l’activité consistait à aider à retrouver les personnes majeures disparues (en accord avec les services de police) et à conseiller leurs proches, Belgian Missing Persons a cessé, hier, d’exister.

Les démarches pour clôturer l’ASBL dont le siège se trouvait à Marloie ont été entreprises auprès du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne.

En treize ans d’activités gratuites et bénévoles, Belgian Missing Persons a aidé les proches d’environ 3.000 personnes majeures disparues partout dans le pays.

Le soutien que l’association apportait par des conseils concrets et pratiques, était apprécié par la cellule des personnes disparues de la police fédérale.

Ses fondateurs Elza Delafontaine et Joseph Denis étaient déjà actifs dans l’ASBL Marc et Corine qui fut la première du genre en Belgique, déjà bien avant l’affaire Dutroux.

Ce sont les prolongements des disparitions de Julie, Melissa, An et Eefje, qui poussèrent le tandem à créer cette association en 2003.

Depuis le décès de Mme Delafontaine, Joseph Denis tenait l’ASBL à bout de bras.

Belgian Missing Persons meurt, selon lui, de n’avoir reçu aucun subside. "Nous avons fonctionné treize ans, 24 h sur 24, et 7 jours sur 7, en y allant de notre poche".

Et pourtant, soupire Joseph Denis, l’ASBL répondait à des besoins réels.

Child Focus intervient pour les disparitions de mineurs et de majeurs jusqu’à 24 ans. Pour les disparitions d’adultes de plus de 24 ans, Belgian Missing Persons offrait avec des moyens réduits une structure d’aide et de soutien aux proches dans le désarroi.

L’asbl qui rend aujourd’hui son tablier avait acquis une expérience reconnue. Elle répondait chaque année à 300 demandes. Il est arrivé à son président de donner des cours dans des services de police.

Belgian Missing Persons était en lien avec d’autres associations à l’étranger. Et si son activité s’était réduite depuis deux à trois ans, l’association continuait de rendre service.

Avec Belgian Missing Persons qui s’arrête, il n’existe désormais plus aucune association en Belgique d’aide à la recherche de personnes majeures disparues.





Deux dossiers restés mystérieux

Disparition de Saber Krater : c’est l’un des très nombreux dossiers pour lequel Belgian Missing Persons a pu apporter une aide. Ce commerçant bruxellois a disparu en 2004 à Schaerbeek. Sa Mercedes fut retrouvée trois semaines plus tard à Molenbeek. Le corps n’a jamais été retrouvé. Le disparu, qui aurait 37 ans aujourd’hui, était marié et le couple avait deux enfants. Dernier signe de vie du disparu : le 9 octobre 2004 à 18 h 37.

Alicia Allemeersch. Il y a eu dix ans en novembre, Alicia a disparu mystérieusement à Charleroi. Son corps n’a jamais été retrouvé. Les proches d’Alicia veulent garder l’espoir d’obtenir un jour des réponses à leurs questions. Alicia avait une petite fille qu’elle chérissait : voilà qui exclut la disparition volontaire. Pas très prudente, elle marchait seule en rue à 11 h du soir dans un quartier peu sûr. Qui l’a enlevée ? Qu’a-t-elle subi ?